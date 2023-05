Stiri pe aceeasi tema

- In plin razboi declansat de Rusia in Ucraina, guvernul ceh a anuntat miercuri ca anuleaza acordurile din epoca sovietica care permiteau Rusiei sa foloseasca gratuit terenurile si proprietatile de pe teritoriul sau, transmite AFP.

- Editia din 2022 a Indexului Global al Inovatiei (a 15-a editie) urmareste cele mai recente tendinte globale de inovare pe fondul unei pandemii COVID-19 care a incetinit cresterea productivitatii si evolutia economiilor. Fisa Romaniei din Indexul Inovatiei Pozitionarea Romaniei in Indexul Global (locul…

- Maidukov a explicat decizia sa in fața juriului, menționand ca are "suficienta prezența rusa in viața sa in prezent".De la inceputul razboiului din Ucraina, ilustrațiile sale care redau viața de zi cu zi din Kiev și alte orașe ucrainene au fost publicate in diverse ziare din intreaga lume, inclusiv…

- Organizatorii turneului de Mare Șlem de la Wimbledon au anunțat, vineri, ca sportivii din Rusia și cei din Belarus vor putea concura la ediția din 2023 a prestigioasei competiții londoneze. Dar nu fara o serie de reguli stricte in ceea ce-i privește pe ruși și bieloruși. Deși li se va permite participarea,…

- Moscova se arata deranjata de livrarea armelor cu uraniu saracit pentru forțele armate ucrainene, astfel ca presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, a amenințat Europa. „Un razboi pana la ultimul ucrainean ar putea deveni un razboi pana la ultimul european”,…

- O cunoscuta Insta-bloggerița rusa, Valeria Cekalina, cunoscuta cu numele „Lerchek”, si soțul ei, Artem Cekalin, au fost treziți marți de dimineața devreme de mascații care le-au percheziționat vila de lux din Moscova, relateaza portalul de știri RIA Novi Deni.Cei doi sunt suspecți intr-un caz de evaziune…