- Rusia anuleaza toate evenimentele de divertisment și de masa, in intreaga țara. Intre timp, Kievul a anunțat ca nu are nicio legatura cu atacul armat. Conform RIA, printre raniți sunt și copii.

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat luni ca ideea liderului rus Vladimir Putin de a crea o zona tampon in interiorul teritoriului ucrainean este un indiciu clar ca Moscova planuieste sa escaladeze razboiul din Ucraina, informeaza News.ro, care citeaza Reuters.Vladimir Putin…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a acuzat joi Rusia de utilizarea de rachete de fabricatie nord-coreeana pentru a efectua lovituri sangeroase in Ucraina impotriva unor tinte civile, relateaza AFP, informeaza Agerpres. "Vorbim despre rachete balistice Hwasong-11 (KN-23/24) (...) Potrivit…

- Rusia și Ucraina au facut miercuri un schimb de prizonieri, la doar o saptamana dupa ce Moscova a acuzat Kievul de doborarea unui avion rusesc de transport plin cu prizonieri de razboi ucraineni care urmau - conform Kremlinului - sa fie folosiți intr-un astfel de schimb, informeaza The Moscow Times.

- Complexul Ust-Luga, situat in Golful Finlandei, la aproximativ 170 km vest de Sankt Petersburg, proceseaza condensatul de gaz stabil in diversi carburanti, inclusiv combustibil pentru avioane, pacura si motorina, potrivit site-ului Novatek. Portul este folosit pentru a expedia produsele procesate pe…

- Ucraina a declarat ca se afla in spatele unui atac cu drona care a provocat vineri un incendiu urias la un depozit de petrol din Klinti, in regiunea Briansk din vestul Rusiei, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de atacuri transfrontaliere ucrainene, care se intetesc in ultima vreme, relateaza…

- UPDATE Atacul rusesc asupra Harkovului a avariat infrastructura civilaFortele ruse au lovit Harkovul cu doua rachete S-300 miercuri seara, avariind infrastructura civila din centrul orasului, a raportat guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Syniehubov.Potrivit datelor preliminare, nu s-au inregistrat victime,…