Pentru prima dată în istoria NATO, liderii statelor membre vor menţiona China în declaraţia summitului Alianta Nord-Atlantica va face referire, pentru prima data in istoria sa, la provocarile reprezentate de China, in declaratia finala a liderilor statelor membre ce va fi adoptata miercuri, la finalul Summitului de la Londra, transmite dpa. ''Recunoastem ca influenta crescanda si politicile internationale ale Chinei prezinta atat oportunitati, cat si provocari pe care trebuie sa le tratam impreuna ca alianta'', indica proiectul declaratiei liderilor celor 29 de state membre ale NATO. ''Am recunoscut acum, desigur, ca ascensiunea Chinei are pentru toti aliatii implicatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

