Stiri pe aceeasi tema

- „House of the Dragon” e tot mai aproape de lansare! Serialul derivat din celebrul „Game of Thrones” a intrat in faza de producție. „House of the Dragon” este inspirat din cartea „Fire & Blood”, scrisa de George R.R. Martin. Publicata de House of the Dragon pe Luni, 26 aprilie 2021 Actiunea ei se petrece…

- HBO a inceput luni faza de productie la "House of the Dragon", un prequel al serialului "Game of Thrones" (Urzeala Tronurilor) a carui lansare este prevazuta pentru 2022 si care va fi inceputul unei noi saga fantasy, relateaza EFE. Productia a postat luni pe contul de Twitter o imagine de la citirea…

- Productia serialului derivat din "Game of Thrones" a fost lansata. Actorii din "House of the Dragon", asteptata pentru 2022, s-au reunit pentru primele lecturi ale scenariului, asa cum se vede din fotografiile publicate de HBO, potrivit news.ro. Matt Smith ("The Crown"), Steve Toussaint ("It's…

- O piesa de teatru inspirata din “Game of Thrones“, in colaborare cu scriitorul George R. R. Martin, este in pregatire pentru 2023, dupa cum au anuntat producatorii acesteia. Potrivit AFP, actiunea piesei se va derula “intr-un moment esential” al seriei literare “A Song of Ice and Fire”, a declarat intr-un…

- Pentru anul 2023 se pregateste o piesa de teatru bazata pe universul „Game of Thrones”, la care colaboreaza si autorul celebrei saga literare, George R. R. Martin. Anuntul a fost facut marti de producatorii acesteia.

- Dupa succesul uriaș al adaptarilor HBO ale carților sale Game of Thrones (Urzeala Tronurilor), scriitorul american George RR Martin, 72 de ani, a semnat un acord pe cinci ani, pentru a fi autor de scenarii pentru producțiile rețelei și pentru HBO Max, scrie The Guardian. The Hollywood Reporter a dezvaluit…

- Scriitorul George R.R. Martin, autorul „Game of Thrones”, a semnat un contract „de opt cifre” cu HBO pentru dezvoltarea de noi programe pentru retea si pentru serviciul de streaming HBO Max, informeaza The Hollywood Reporter, potrivit News.ro. Surse au declarat ca acordul este incheiat pe…

- Dupa dragoni trecem la regi ai nisipurilor. Un nou volum scris de George R.R. Martin, autorul romanelor Urzeala Tronurilor, o sa fie ecranizat. Este vorba de Sandkings, scris in 1979. Povestirea are in centru un colecționar de animale exotice, bogat și crud, pe nume Simon Kress, aflat pe planeta Baldur.…