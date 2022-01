Pentru consemnarea legaturilor romano-italiene: S-a lansat primul numar al ziarului "Il tuo giornale", la Ploiesti

Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a prezentat, la inaugurarea Centrului de evaluare a persoanelor diagnosticate cu SARS Cov-2 din cadrul Spitalului Orașenesc Valenii de Munte, situația Covid in Romania și ce spun specialiștii de la Institutul Național de Sanatate Publica despre posibila…

- Ordinul Arhitecților din Romania – Prahova i-a trimis un raspuns oficial primarului Andrei Volosevici, in urma intalnirii la care edilul i-a convocat pe reprezentanții Ordinului, pentru a discuta soluții in proiectul de demolare a blocului 7 Etaje, de reconfigurare a zonei și punere in valoare a centrului…

- Asociația Romanilor din Italia ARI, Academia Europeana pentru Relații Economice și Culturale AEREC și Asociația Salvamamme completeaza ciclul de acțiuni cu caracter umanitar organizate in acest an, atat in Italia, cat și in Romania, scrie asociația intr-un comunicat oferit presei.„Marți, 28 decembrie,…

- Angajati ai companiei OMV Petrom vor iesi in strada, miercuri, la Bucuresti si in Suplacu de Barcau, Pitesti, Ploiesti, Buzau, Constanta, precum si la sediul rafinariei Petrobrazi din judetul Prahova, pentru a protesta fata de oferta facuta de companie in cadrul negocierilor noului contract colectiv…

- Romania va ramane gaz in luna februarie, a spus, marti, Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta. Specialistul in energie precizeaza ca afirmatia sa este un scenariu cu mai multe ipoteze, si nu o predictie, potrivit antena3 . In context, el vorbeste de ipotezele unei ierni grele.…

- “Avand in vedere apariția in spațiul public a unor imagini și comentarii referitoare la montarea unor separatoare mobile in patru centre comerciale aflate pe raza municipiilor Ploiesti și Campina, instituția noastra s-a autosesizat și pe cale de consecința a fost dispusa o acțiune de verificare in aceasta…

- V. S. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațiala “Elie Carafoli” – INCAS București continua investițiile cu fonduri europene pentru crearea unuia dintre cele mai importante centre de cercetare și instruire din Romania. La Strejnicu, la doar cațiva kilometri de Ploiești, INCAS va construi…

- Inca un incendiu intr-un spital COVID din Romania! A fost activat Planul roșu de intervenție in Ploiești, județul Prahova, joi dimineața! Doi barbați de 74 și 75 de ani au decedat, iar 18 persoane au fost evacuate și transportate la Spitalul Județean de Urgența din Ploiești. Cele 18 persoane transferate…