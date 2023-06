Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a decorat pe consilierul prezidential Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe, cu „Ordinul de Onoare”. Anunțul a fost facut de Maia Sandu pe Twitter, unde a precizat ca i-a acordat lui Bogdan Aurescu „Ordinul de Onoare” pentru „dedicarea sa exceptionala in consolidarea legaturilor bilaterale si in procesul de aderare a Moldovei la UE”. „Multumesc doamnei presedinte Maia Sandu pentru aceasta onoare deosebita, atat pentru mine personal, cat si pentru ca reprezinta o recunoastere a eforturilor echipei MAE in sprijinul consolidarii Parteneriatului Strategic…