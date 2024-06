Ministrul de Externe rus Serghei Lavrova primit „Ordinul armasarului” in timpul vizitei sale in Burkina Faso. Lavrov a fost decorat de presedintele Traore, ajuns la putere in urma unei lovituri de stat. Lavrov was awarded the „Order of the Stallion” during his visit to Burkina Faso And next time he will be awarded a saddle and bridle? pic.twitter.com/T2FCI6peWT — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2024 The post Lavrov, decorat cu „Ordinul armasarului” appeared first on Cotidianul RO .