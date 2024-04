Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, publica imagini cu drumul expres care leaga Centura Oradei și Autostrada Transilvaniei. Acest drum expres este o componenta esențiala pentru transportul din Romania și va asigura o ieșire mai rapida din țara. De asemenea, ministrul…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioșteanu, anunța faptul ca s-a aprobat construcția autostrazii și drumului expres care va lega Craiova de Targu-Jiu. Intreaga construcție va avea 110 kilometri și se va desprinde din Drumul Expres Craiova-Pitesti. Citește și: Se contruiește…

- Noi modificari in ceea ce privește taxele de drum, in Romania. Șoferii vor putea opta pentru rovinieta de o zi. Ministerul Transporturilor a lansat in consultare publica un nou proiect privind stabilirea tarifelor de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Ministerului Transporturilor introduce…

- Irinel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a anunțat lista viitoarelor conexiuni prevazute la șosele de mare viteza din Romania. "Pe rețeaua autostrazilor din Romania vor fi construite 36 noi noduri rutiere, care vor contribui la creșterea capacitații de trafic și imbunatațirea…

- Construcția de autostrazi a accelerat serios in ultimii ani, iar o noua autostrada va aduce o schimbare semnificativa pe litoral. In aprilie 2024 se vor lansa licitațiile pentru autostrada care va lega Constanța de Mangalia și care va traversa aproape toate stațiunile de pe litoralul Marii Negre.Maximum…

- Transportatorii se intalnesc, miercuri, la ora 16:00, cu premierul Marcel Ciolacu pentru a discuta, printre altele, despre rambursarea supraaccizei la carburanti, dar si despre problema RCA ului, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania UNTRR…

- Masurile care tin de tranzitarea cerealelor ucrainene pe teritoriul Romaniei trebuie inasprite. In acest sens va fi introdus sigiliul electronic al marfurilor, a declarat duminica ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la finalul discutiilor cu transportatorii si fermierii. Ministrul a fost intrebat daca…

- Marcel Bolos a fost intrebat duminica, la finalul discutiilor cu protestatarii daca exista siguranta ca cerealele ucrainene tranziteaza Romania fara sa opreasca pe teritoriul nostru. “Impreuna cu autoritatea vamala si cu organele noastre de control, operatorilor de transport si agricultorilor, fermierilor,…