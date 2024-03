Joi, 28 martie 2024, a fost dat in folosința primul drum expres din Ardeal, șosea care leaga centura Oradea de Autostrada Transilvania (A3). Proiectul șoselei de legatura dintre centura Oradea și Autostrada Transilvania a fost inițiat de presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, in ultimul sau mandat de primar al Municipiului Oradea. „Se circula de astazi pe DEx16 (Centura Oradea-A3), județul Bihor! Acest drum in lungime de 19 km asigura practic legatura intre Municipiul Oradea și Autostrada Transilvania (Biharia). Contractul in valoare de 546 de milioane de lei (fara TVA) a fost…