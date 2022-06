Pentru că Occidentul nu-i mai vrea, turiștii ruși își vor face vacanțele în Siberia Autoritațile ruse din domeniul turismului incearca sa gaseasca soluții pentru acest sector dupa ce invazia ruseasca in Ucraina și sancțiunile ulterioare au dus la o limitare drastica a opțiunilor de calatorie ale turiștilor ruși. Rușii sunt indemnați sa calatoreasca pe o noua „ruta turistica” frecventata de Putin, scrie The Moscow Times . Este de notorietate ca dictatorul rus obișnuiește sa iși faca vacanțe foarte atent mediatizate in taigaua siberiana, acolo unde incearca sa proiecteze imaginea unei masculinitați aspre. Ruta „Vacanțe Siberiene”, creata de Agenția Rusa de Turism, se intinde pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista lipsa de muncitori migranți la Moscova. Despre acest lucru a anunțat pentru RIA Novosti șeful Departamentului de politica economica și dezvoltare al capitalei, Kirill Purtov, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. {{611051}}"Totul este destul de stabil, toate procesele decurg…

- Autoritațile ruse din domeniul turismului incearca sa gaseasca soluții pentru acest sector dupa ce invazia lui Putin in Ucraina și sancțiunile ulterioare au dus la o limitare drastica a opțiunilor de calatorie ale turiștilor ruși. Rușii sunt indemnați sa calatoreasca pe o noua „ruta turistica” frecventata…

- Razboiul din Ucraina continua, in ciuda sperantelor ca negocierile vor aduce pacea in estul Europei. La 114 zile de la inceputul invaziei ruse, presedintele Vladimir Putin vorbeste la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg – un eveniment organizat anual. Discursul sau, despre care Kremlinul…

- Conform Tass, forțele pro-ruse ale autoproclamatei Republici Populare Lugansk au declarat ca au intrat in perimetrul uzinei chimice Azot din Severodonețk, unde luptatorii ucraineni opun rezistența. Orașul asta este acum, de fapt, de cateva saptamani, cel mai bombardat și atacat loc din Ucraina. Intre…

- Presedintele rus Vladimir Putin isi compara politica cu cea a tarului Petru cel Mare, care a luptat impotriva Suediei, invadand o parte a acesteia, dar si Finlanda, o parte a Estoniei si a Letoniei. ”Tocmai am vizitat o expozitie consacrata celei de-a 350-a aniversari a lui Petru Cel Mare. Este uimitor,…

- Dupa aventura din Moscova, cand m-am trezit in mijlocul evenimentelor care ar fi putut duce la un lung razboi civil, am plecat la Leningrad exact in ziua in care orașul iși schimba numele in Sankt Petersburg.

- Tokyo si-a ”transmis ingrijorarile” Moscovei cu privire la testele cu rachete de croaziera efectuate de Rusia in Marea Japoniei, a declarat, vineri, ministrul japonez de Externe, Yoshimasa Hayashi, intr-o conferinta de presa, conform CNN. Moscova este indemnata ”sa se abtina de la orice actiuni care…

- Of, of: si noi care credeam ca, gata, putinistul de serviciu de la partidoiul iesean va fi de acuma izolat in filiala, de rusine sa nu mai fie careva vazut cu el prin targ... Da’ de unde? Iacata, de un par egzamplu ieri: cine sunt primii ieseni care i-au transmis omagii cu ocazia zilei de nastere: ministrul…