- Armata franceza a inceput marti, la Mourmelon-le-Grand (nord-est), incarcarea pe trenuri internationale a 13 tancuri Leclerc care vor ajunge la baza militara Cincu din Romania pentru a intari flancul estic al NATO, relateaza AFP.

- Pe contul de Twitter al Ukraine Weapons, specializat in publicarea de imagini provenite din surse deschise sau oficiale referitoare la armamentul folosit in Ucraina, au aparut imagini cu muniție fabricata in Romania folosita de armata ucraineana impotriva trupelor ruse. Din imaginile postate pe net…