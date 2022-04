Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal anunta ca biletele la meciul dintre Dinamo Kiev si Sporting Lisabona, care va avea loc joi 7 aprilie, de la ora 15:00, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, in optimile de finala ale competitiei de tineret UEFA Youth League, sunt disponibile gratuit online, pe site-ul bilete.frf.ro.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in cadrul unei discutii telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de “numeroase crime de razboi”, oferind asigurari ca fortele militare conduse de Moscova fac “tot posibilul” pentru a nu tinti civili, relateaza AFP. In cadrul discutiei,…

- Rusia a declarat razboi Ucrainei. Pana acum, 137 de ucraineni și 400 de ruși au murit. In sprijinul Ucrainei vine Belgia, care urmeaza sa ofere țarii un ajutor constand in armament si carburant, anunta sambata premierul belgian Alexander de Croo, potrivit AFP. „Bruxellesul urmeaza sa trimita in Ucraina…

- Rusia și Ucraina se afla in plin razboi, iar oamenii nevinovați mor. Putin a declarat razboi Ucrainei joi dimineața, iar in prezent, trupele rusești au ajuns deja in Kiev. Oamenii fug din calea terorii, iar refugiații cauta adapost inclusiv in țara noastra. UE, dar și America și-au prezentat sprijinul…

- Papa Francisc a renunțat la protocolul diplomatic și a mers, vineri, la ambasada Rusiei de la Sfantul Scaun pentru a-și exprima fața in fața ingrijorarea legata de invadarea Ucrainei de catre Rusia, scrie Reuters. Aceasta vizita pare sa fie prima efectuata de un papa la o ambasada in timpul unui conflict.…

- Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca…

