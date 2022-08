Pentagonul recrutează foști piloți afgani pentru a „astupa găurile” forțelor Ucrainei Pentagonul recruteaza și formeaza foști piloți afgani care au fugit pe fondul retragerii trupelor americane din Afganistan, pentru a urma cursuri de pregatire pentru Forțele Aeriene ucrainene, a declarat pentru Sputnik o sursa militar-diplomatica. „Dupa cum știm, Pentagonul a inceput acum un an sa recruteze foști piloți afgani care au fugit in SUA impreuna cu […] The post Pentagonul recruteaza foști piloți afgani pentru a „astupa gaurile” forțelor Ucrainei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

