- Ministerul american al Apararii a denuntat duminica actiuni „din ce in ce mai riscante" ale armatei chineze in Asia, dupa doua incidente intre fortele celor doua tari in ultimele zile, informeaza France Presse.

- Turcia intentioneaza sa trimita comandouri in Kosovo duminica si luni, ca raspuns la solicitarea NATO de a se alatura fortei sale de mentinere a pacii KFOR, a anuntat Ministerul turc al Apararii.

- Trei nave chineze de razboi, inclusiv portavionul Shandong, introdus in serviciu in 2019, au traversat sambata Stramtoarea Taiwan, anunta Ministerul taiwanez al Apararii, relateaza AFP, informeaza News.ro.”O flotila a APL (Armata Populara de Eliberare) de trei nave, conduse de catre portavionul Shandong,…

- Imagini izbitoare cu drona difuzate miercuri (17 mai) arata o cladire rezidențiala lovita de un foc intens de artilerie in Bakhmut, orașul devastat, aflat in centrul luptelor din estul Ucrainei. Reuters a putut verifica locația din cladiri, gradinița, aspectul drumului și campurile vazute in videoclip…

- Autoritațile ruse dezmint existența unui al doilea val al mobilizarii, insa, chemarea sub arme exista sub alte forme. Ministerul rus al Apararii incearca sa-i ademeneasca pe barbați in armata, pe baza de contract, cu promisiunea unor sume mari de bani.

- Beijingul a condamnat intalnirea dintre președinta taiwaneza Tsai Ing-wen și șeful Camerei Reprezentanților din SUA, in care lidera de la Taipei a primit promisiunea grabirii livrarilor de arme americane, scrie The Guardian. Taiwanul monitoriza joi activitatea militara chineza, inclusiv un grup naval…

- Marți, ministerul rus al Apararii a anuntat ca a doborat o racheta americana GLSDB, prima confirmare ca Ucraina a primit din partea SUA astfel de munitii, care au raza de actiune cea mai mare dintre toate proiectilele furnizate oficial de Occident armatei ucrainene pentru a o sustine in razboiul cu…

- Coreea de Nord a avertizat marti ca va interpreta ca „o clara declaratie de razboi” orice interceptare a rachetelor sale lansate pentru testare peste Oceanul Pacific, potrivit declaratiei facute de sora liderului nord-coreean, Kim Yo Jong, a doua cea mai puternica persoana din tara. „Aceasta va fi considerata…