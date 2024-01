Atac ucrainean cu rachete asupra Crimeii

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii Lloyd Austin a avut, marti, prima aparitie publica dupa spitalizarea sa secreta, vorbind de acasa prin videoconferinta la o reuniune a grupului de contact pentru nevoile militare ale Ucrainei, relateaza Reuters si France Presse, potrivit Agerpres.

- O aeronava necunoscuta aparținand Marinei SUA zbura in apropierea coastei de vest a Crimeii in timpul atacului aerian al Ucrainei, rezulta din datelor portalului Flightradar24, relateaza TASS citat de Rador Radio Romania.Astfel, potrivit informatiilor portalului, o aeronava necunoscuta aparținand…

- Forțele aeriene ucrainene au desfașurat cu succes un atac impotriva bazei aeriene Saki din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014, a declarat comandantul forțelor aeriene de la Kiev. „Toate țintele au fost distruse!", a scris el pe canalul sau Telegram. De cealalta parte, Ministerul rus…

- UPDATE 20:30 - Rusia inchide scolile din Belgorod in urma unor atacuri ucraineneRusia anunta joi o prelungire a vacantei scolare in scolile din Belgorod, un oras rus vizat sambata de un atac sangeros fara precedent, in timp ce Kievul inregistreaza mai multi civili ucisi in noi atacuri rusesti. relateaza…

- O alerta aeriana a fost emisa joi in regiunea Sevastopol din Crimeea, unde mai multe "tinte aeriene" au fost doborate, a declarat guvernatorul Mihail Razvojaiev, relateaza Le Monde, informeaza News.ro."Serviciile de salvare din Sevastopol nu inregistreaza in prezent nicio paguba la nivelul infrastructurii",…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca a neutralizat un atac al forțelor ucrainene asupra Crimeei. Armata rusa a spus ca forțele de aparare antiaeriana au doborat zece rachete ghidate deasupra peninsulei.

- O fregata a Flotei ruse a Marii Negre a lansat un atac cu patru rachete de croaziera asupra infrastructurii militare din Ucraina, a anuntat miercuri dimineata Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters.

- Razboiul dintre Israel și Gaza “distrage atenția” de la conflictul din Ucraina, a recunoscut președintele țarii, Vladimir Zelenski. El a spus ca acesta este “unul dintre obiectivele” Rusiei, care a lansat o invazie la scara larga a Ucrainei in februarie 2022. Și a negat ca luptele din Ucraina au ajuns…