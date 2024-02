Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite intenționeaza sa lanseze noi lovituri impotriva gruparilor susținute de Iran in Orientul Mijlociu, a declarat duminica, 4 februarie, consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, dupa ce in ultimele doua zile forțele americane au atacat facțiuni aliate Teheranului in Irak, Siria…

- Statele Unite si Marea Britanie au anuntat ca au bombardat zeci de tinte in Yemen sambata, ca raspuns la atacurile repetate ale rebelilor houthi sustinuti de Iran impotriva navelor din Marea Rosie si Golful Aden, relateaza AFP, citat de Agerpres.Aceste raiduri aeriene comune in Yemen au avut loc…

- Loviturile aeriene de vineri seara impotriva a peste 80 de ținte pro-iraniene din Irak și Siria au fost deocamdata un raspuns relativ limitat la cea mai mare pierdere de vieți omenești inregistrata de armata SUA in ultimii aproape trei ani, se precizeaza intr-o analiza publicata de CNN și semnata de…

- Statele Unite au desfasurat atacuri aeriene asupra mai multor obiective care au legatura cu Iranul, din Irak si Siria, informeaza Rador Radio Romania.Pentagonul a comunicat ca actiunea a fost o reactie fata de uciderea a trei soldati americani de catre militantii sustinuti de Iran, in Iordania, duminica.…

- Casa Alba a dat publicitatii o declaratie a presedintelui Joe Biden dupa anuntul ca SUA au lansat atacuri aeriene impotriva unor tinte din Siria si Irak ca raspuns la atacul cu drone de duminica asupra unei baze militare americane din Iordania, cand au fost ucisi trei soldati, informeaza news.ro.„Duminica…

- SUA au inceput sa desfasoare atacuri asupra unor obiective iraniene din Irak si Siria, informeaza Rador Radio Romania.Oficialii americani au declarat ca Statele Unite au inceput sa desfasoare atacuri impotriva unor obiective iraniene din Irak si Siria. Actiunile au loc drept represalii pentru un…

- Trei militari americani au fost ucisi si mai multi altii raniti intr-un atac cu drona asupra trupelor SUA stationate in nord-estul Iordaniei in apropierea frontierei cu Siria, a anuntat duminica presedintele american Joe Biden, care a atribuit atacul gruparilor pro-iraniene.

- Armata turca a anuntat ca a lovit aproape 30 de obiective din nordul Irakului si din Siria, in raiduri aeriene efectuate in timpul noptii, dupa ce noua soldati turci au fost ucisi la o baza militara din apropierea granitei cu Irakul, relateaza BBC citat de Rador Radio Romania.Au fost vizate pesteri,…