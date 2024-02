Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inceput sa efectueze lovituri aeriene asupra unor ținte din Irak și Siria, inceputul a ceea ce va fi probabil o serie de lovituri americane pe scara mai larga asupra milițiilor susținute de Iran care au comis atacuri asupra trupelor americane din Orientul Mijlociu, potrivit a doi oficiali…

- SUA au aprobat planurile pentru lovituri asupra unor ținte iraniene din Siria și Irak, ca raspuns la uciderea a trei soldați americani intr-o baza din Iordania – presa americana Statele Unite au aprobat planurile pentru o serie de lovituri asupra unor ținte iraniene din Siria și Irak, au declarat oficiali…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat marti ca s-a hotarat asupra modului in care Statele Unite vor raspunde atacului cu drona comis duminica de grupari pro-iraniene asupra trupelor americane stationate in nord-estul Iordaniei, in apropierea frontierei cu Siria, dupa ce a examinat cum pot fi pedepsite…

- Departamentul Apararii a facut publice numele celor trei soldațil americani uciși duminica intr-un atac comis de grupa teroriste susținute de Iran impotriva unei baze americane in Iordania, transmite CNN. In paralel, Casa Alba a anunțat ca nu vrea un razboi cu Iranul. Cei trei militari uciși sunt: Sgt.…

- Trei militari americani au fost ucisi si mai multi altii raniti intr-un atac cu drona asupra trupelor SUA stationate in nord-estul Iordaniei in apropierea frontierei cu Siria, a anuntat duminica presedintele american Joe Biden, care a atribuit atacul gruparilor pro-iraniene.

- Cel putin trei militari americani au fost ucisi, iar alti 25 raniti intr-un atac cu drona, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un mic avanpost american in Iordania, declara oficiali americani CNN.Este pentru prima data cand trupe americane au fost ucise de focuri inamice in Orientul Mijlociu…

- Armata turca a anuntat ca a lovit aproape 30 de obiective din nordul Irakului si din Siria, in raiduri aeriene efectuate in timpul noptii, dupa ce noua soldati turci au fost ucisi la o baza militara din apropierea granitei cu Irakul, relateaza BBC citat de Rador Radio Romania.Au fost vizate pesteri,…

- Nu ar trebui asteptat un alt avertisment de la SUA catre rebelii houthi legat de atacurile pe Marea Rosie, spune un oficial american, potrivit Rador Radio Romania.Nu ar trebui asteptat un alt avertisment din partea SUA si aliatii lor catre rebelii houthi care initiaza atacuri impotriva navelor de…