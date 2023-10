Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta Uniunii Europene cu privire la subvențiile pentru vehiculele electrice fabricate in China exportate in Europa ar putea face mai mult rau decat bine, a spus vineri directorul financiar al BMW, avertizand asupra unei eventuale reacții a Beijingului. Walter Mertl a spus ca nu a aprobat tarifele…

- Industria auto din China ar trebui sa caute soluții la conflictele comerciale prin adancirea legaturilor cu partenerii europeni prin parteneriate tehnologice, potrivi unui consilier de politici chinez dupa ce Comisia Europeana a inceput o ancheta cu privire la subvențiile Chinei pentru vehiculele electrice.…

- „Piețele globale sunt acum inundate de mașini electrice chinezești mai ieftine. Iar prețul lor este menținut scazut in mod artificial”, a afirmat Ursula von der Leyen, miercuri, in discursul despre starea Uniunii Europene, potrivit Politico.Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat…

- Zboruri anulate si cursuri si activitati comerciale suspendate in Hong Kong inainte de sosirea taifunului SaolaSute de zboruri au fost anulate vineri in populata provincie Guangdong din China si in regiunea invecinata Hong Kong inainte de sosirea taifunului Saola, furtuna puternica determinand autoritatile…

- Producatorul auto gigant din China BYD iși va lansa marca de lux Denza in Europa la Salonul IAA Mobility de la Munchen luna viitoare. Denza a fost creata ca parte a unei companii mixte intre BYD și Mercedes-Benz in 2010 și face acum parte din baza marcilor BYD din China, deasupra BYD, dar sub brandul…

- Oficialii americani vor sa modifice amestecul de substante chimice care alimenteaza rachetele pentru a obtine un avantaj in Pacific, marind raza de actiune a munitiilor sale de prima linie, astfel incat fortele americane sa poata depasi China, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Pentagonul…

- Presa americana a dezvaluit miercuri, 26 iulie, ca SUA vor furniza Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga probe cu privire la posibile crime de razboi comise de Rusia in Ucraina, relateaza La Libre Belgique. Jurnaliștii de la New York Times și CNN scriu ca ordinul a fost dat de președintele Joe…