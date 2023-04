Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru ziarul japonez "The Yomiuri Shimbun" ca Ucraina nu poate inca sa-și lanseze contraofensiva, deoarece Kievul asteapta un numar suficient de arme de la parteneri, potrivit Rador.Liderul de la Kiev a remarcat necesitatea unui sprijin suplimentar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta joi ”tactici mizerabile” rusesti, in urma unui nou val de atacuri masive care au vizat capitala ucraineana si noua regiuni in Ucraina, relateaza AFP. ”Inamicul a lansat 81 de rachete, incercand din nou sa-i intimideze pe ucraineni, folosindu-si din nou…

- Procurorul-sef al Ucrainei afirma ca țara a efectuat demersuri in sensul deschiderii unui birou al Curții Penale Internaționale (CPI), in contextul in care Kievul incearca sa inființeze un tribunal special pentru urmarirea penala a oficialilor ruși responsabili pentru razboi, conform Euronews, scrie…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat in discursul adresat națiunii ca presiunea Ucrainei și a lumii asupra Rusiei va continua. Kievul a anunțat ca pregatește o contraofensiva de primavara, menita sa rupa frontul rusesc din sud, intre Crimeea și Rusia continentala, scrie Rador. …

- Administrația americana a cerut Ucrainei sa treaca la actiuni ofensive și a avertizat Kievul despre posibilitatea reducerii asistenței militare din partea țarilor europene, a anuntat, duminica, ziarul american "Politico", citand surse, conform TASS, informeaza rador.ro. Fii la curent cu cele…

- Soldatii ucraineni se mentin „ferm” pe pozitii la Bahmut, oras din estul Ucrainei, unde este „cea mai dificila situatie” de pe front, a afirmat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova confirma recepționarea informațiilor Ucrainei cu privire la planul Rusiei privind distrugerea Republicii Moldova, așa cum a declarat, joi, presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Poetul Mircea Dinescu il ataca dur pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, pentru modul in care sunt tratați preoții comunitații romanești din Ucraina. Serviciile secrete ucrainene au intrat peste preoți in biserici, au facut percheziții in casele stareților și au spart geamurile bisericilor.…