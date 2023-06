Pensionară văduvă, condamnată pentru furt și tăinuire O pensionara vaduva din județul Bacau s-a ales cu cazier in Vrancea, dupa ce a sustras o poseta, dar și pentru ca a primit 6.400 lei, bani care nu ii aparțineau. Poșeta fusese lasata intr-o stație de maxi-taxi din Adjud de persoana vatamata, care fusese la cumparaturi și iși achiziționase inclusiv un bliet de avion. […] Articolul Pensionara vaduva, condamnata pentru furt și tainuire apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul francizelor noi deschise in Romania in primul trimestru al anului a crescut cu aproximativ 30%, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanta in domeniu. Astfel, in perioada ianuarie – martie 2023, cele mai multe francize au fost deschise…

- Alessia Beatris Munteanu de la CES Adjud, vicecampioana naționala și medaliata cu argint, Maria Malureanu de la CSS Focșani, locul 3 și medalie de bronz La etapa finala a Campionatului Național Școlar, din zilele de 13 și 14 mai, de pe Stadionul Iolanda Balaș Soter din Capitala, au concurat și mai…

- Noaptea Muzeelor la Muzeul Vrancei 13 mai 2023, intre orele 16-22 Muzeul Unirii, Secția de Științe ale Naturii, Mausoleul Eroilor din Focșani, Mausoleul Eroilor din Marașești și Muzeul Mixt din Adjud vor fi deschise intre orele 16:00 și 22:00, urmand ca fiecare dintre acestea sa gazduiasca tururi ghidate,…

- Noaptea Muzeelor la Muzeul Vrancei 13 mai 2023, intre orele 16-22 Muzeul Unirii, Secția de Științe ale Naturii, Mausoleul Eroilor din Focșani, Mausoleul Eroilor din Marașești și Muzeul Mixt din Adjud vor fi deschise intre orele 16:00 și 22:00, urmand ca fiecare dintre acestea sa gazduiasca tururi ghidate,…

- ”Buna educație este izvorul din care iese tot binele in lume” iar noi, parinții, suntem cei care alimentam primii acest izvor. Oare cu ce o fi alimentat ”izvorul” celor doi copii care au distrus, in a doua zi de Paști, lalelele de pe str. Libertații… ? ”Fara educație, ce este omul? Un splendid sclav,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bacau au efectuat cinci perchezitii domiciliare in localitatea Sascut, la locuintele unor persoane banuite de infractiunea de tainuire in legatura cu motoare de barci furate din Suedia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). „Din cercetari,…

- Un barbat in varsta de 65 de ani, care avea asupra sa un cutit lung de 25 centimetri, a fost oprit de jandarmi, joi, la intrarea in Judecatoria Buhusi. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Bacau, barbatul a fost intrebat la intrarea in Judecatorie daca are asupra sa obiecte interzise,…