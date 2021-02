Pensiile se majorează din 2022, dar nu se știe cu cât Punctul de pensie va fi menținut la 1.442 lei, așa cum s-a majorat anul trecut, in septembrie, dar nu va crește pana in 2020. Astfel reiese dintr-un proiect de ordonanța de urgența al Ministerului Finanțelor, care ia in calcul creșterea cu rata medie anuala a inflației, la care se adauga cel mult 50% din creșterea […] The post Pensiile se majoreaza din 2022, dar nu se știe cu cat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

