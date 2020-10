Pensiile românilor nu vor fi majorate cu 40%, susțin analiștii financiari internaționali Majorarea pensiilor cu 40%, așa cum a fost votata in septembrie de Parlamentul Romaniei, nu va fi aplicata in acest an. Estimarea a stat la baza confirmarii ratingului de țara, acordat vineri seara de , considera analiștii financiari internaționali de la agenția de rating Fitch. „Scenariul de baza al Fitch este ca actualul Parlament, care este controlat de opozitie, nu va reusi sa reintroduca majorarea initiala cu 40% a pensiilor, deoarece este foarte probabil ca presedintele si Guvernul sa amane aceasta miscare pana dupa urmatoarele alegeri parlamentare”, precizeaza Fitch in comunicatul de presa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor. Acesta a aratat ca se dorește intrarea intr-o zona de neutralitate, adica fara stimulente fiscale, la finalul anului viitor, astfel incat…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat ca Agentia de rating Moody's - prima dintre agentiile de profil care a finalizat raportul pentru Romania - a mentinut ratingul tarii noastre, apreciind decizia Guvernului de la Bucuresti de a nu majora cu 40 de procente valoarea punctului de pensie.…

- Chiar daca economia Romaniei se confrunta cu serioase probleme generate de pandemie, ca intreaga economie mondiala, una dintre cele mai importante agenții de rating a decis sa nu ne penalizeze. Anunțul a fost facut miercuri seara, de ministrul Finantelor Publice, Florin Citu . Acesta a spus ca agentia…

- Principalele declaratii facute in timpul sedintei de Guvern Ludovic Orban: Cum stam cu ratingul, domnule Citu? Florin Citu, ministrul de Finante: Moody's, Fitch si S&P fac evaluarea ratingului de tara pentru Romania. Prima a fost Moody's care a mentinut ratingul de tara pentru Romania. In raportul…

- Guvernul sesizeaza Curtea Constituționala pe majorarea pensiilor. Guvernul Orban va sesiza Curtea Constituționala pe tema majorarii pensiilor cu 40 de procente. Executivul contesta astfel creșterile de pensii decise de Parlament și spune ca, daca aceste masuri vor fi adoptate, Romania va intra intr-o…

- "Dragi colege și dragi colegi, Moțiunea de cenzura se va dezbate și vota luni, 31 august. Va rog sa va asigurați ca toți parlamentarii dvs sa fie prezenți și sa voteze PENTRU moțiune. Orice parlamentar care va ABSENTA sau va vota IMPOTRIVA acestei moțiuni va fi exclus din Partidul…

- Majorarea pensiilor cu 14% prevazuta de ultima propunere a Guvernului va reduce presiunea asupra bugetului public comparativ cu o majorare de 40%, conform agenției de evaluare Fitch. Majorarea pensiilor și stabilitatea politica sunt puncte importante pentru ratingul de țara al Romaniei, de care depinde…

- Premierul Ludovic Orban va fi prezent in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, de la ora 13:00, pentru a prezenta un raport referitor la masurile Guvernului impotriva raspandirii COVID-19, in contextul deschiderii anului scolar 2020-2021 pe 14 septembrie si organizarii alegerilor locale…