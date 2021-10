Pensiile private – factor de stabilitate pentru economie

Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile private contribuie la creșterea economica, susține ASF intr-un comunicat de presa difuzat marți, 12 octombrie 2021. Sistemul de pensii private are o contributie sanatoasa la cresterea economica, considera Dan Armeanu, vicepreședinte ASF. “La 13 ani de la constituire, piata pensiilor private…

- Pensiile vor crește incepand cu 1 ianuarie 2022. Majorarea ar putea fi de 6-7% Pensiile vor crește incepand cu 1 ianuarie 2022. Majorarea ar putea fi de 6-7% Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, pensiile vor crește, conform declarațiilor facute recent de oficiali, care au precizat nu doar ca punctul…

- Republica Moldova este pe un trend pozitiv, iar dezvoltarea economica va oferi venituri suplimentare bugetului de stat, fapt ce va permite finanțarea suplimentului de solidaritate prevazut de Guvern. Sunt explicațiile ministrului muncii și protecției sociale, Marcel Spatari la intrebarea de unde…

- Oricine are a guverna de acum incolo are a fi obligat sa se ingrijeasca de cresterea PIB-ului pentru ca impartirea acestuia la volumul datoriei externe sa nu dea peste 60 la suta. Legea noastra prevede ca daca am trecut de acest 60 la suta (raportul PIB – datorie externa), suntem obligati sa inghetam…

- Fondurile de pensii private, obligatorii si facultative, respectiv Pilonul II si Pilonul III sunt administrate de mai multe fonduri de pensii, valoarea cumulata a activelor fiind de circa 88 de miliarde de lei.

- Amazon a primit o amenda de 746 de milioane de euro in Uniunea Europeana pentru nerespectarea datelor private, cea mai mare amenda aplicata vreodata in blocul comunitar pentru incalcarea GDPR, relateaza The Wall Street Journal . Amenda, pe care Amazon a dezvaluit-o in documente financiare depuse vineri,…

- In toata țara, aproximativ 7,2 milioane de persoane cotizeaza sau au cotizat la Pilonul II de pensii. In ultimii doi ani au aparut primele persoane care in momentul pensionarii, la limita de varsta, pe langa banii din sistemul public au incasat și pensie de la Pilonul II. Sau acele persoane și-au incasat…