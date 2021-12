Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul Strabag a inceput testarile la Stația de demanganizare construita in Gheraiești pe parcursul ultimului an. In acest moment se efectueaza operațiunea de spalare a filtrelor catalitice, urmand ca testele sa se intinda pe aproximativ o luna de zile, daca totul decurge conform planului, a…

- Un sector de activitate foarte important pentru bacauani era sa aiba foarte mult de suferit. Și vorbim aici de școlile de șoferi, care in urma unei hotarari de Consilu Local (CL) ar fi trebuit sa iși revizuiasca traseele și programul orar de funcționare. Așa cum bine știm, reprezentanții școlilor de…

- Fara punct luat in primele trei etape, „Pisicile Roșii” spera sa sparga gheața duminica, de la ora 11.00, pe „Lucrețiu Avram”, contra celor de la Atletic Club Onix Trei meciuri, tot atatea infrangeri, golaveraj 1-23. E puțin. Și, totodata, e de ajuns. Divizionara secunda de fotbal feminin a Bacaului,…

- Inca de la apariția sa, in zbuciumata noapte de 22 decembrie 1989, ziarul ’’Deșteptarea ‘’ a trebuit sa lupte pentru a se impune in fața avalanșei de publicații aparute dupa 1 ianuarie 1990 și muncite de indemnul lui Heliade, « Scrieți baieți, numai scrieți ! » Erau, la un moment dat, nu mai puțin de…

- Ochisorii curiosi privesc din bancile noi catre ecranul unde doamna invatatoare le descopera minunile cunoasterii. Din pacate, mastile acopera zambetul elevilor, insa glasurile limpezi raspund vioi atunci cand au o curiozitatea sau stiu raspunsul potrivit. Si asta se intampla de la prichindeii din clasele…

- Incidența cumulata la 14 zile a ajuns, in municipiul Bacau, la 4,22 la mie, in vreme ce, municipiul Onești a ajuns la 4,02 la mie. La nivelul județului Bacau, rata de incidența este de 2,56 la mie. In comuna Buciumi incidența la 14 zile este de 7,70 la mie, cel mai mare nivel din județ. […] Articolul…

- Avand in vedere situația epidemiologica in randul cadrelor didactice de la Școala Gimnaziala Filipeni și structura arondata, Școala Primara Fruntești, fiind 5 cadre didactice confirmate cu SARS-CoV-2, precum și rata incidenței cumulata la 14 zile a Unitații Administrativ – Teritoriale Filipeni, care…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Bacau au depistat in flagrant la data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 12.30, un barbat de 34 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DJ252A, pe raza comunei Horgesti, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest,…