Pensiile ar putea crește cu 20%! Scenarii pentru creșterea veniturilor bătrânilor, din 2024 Dupa apariția informațiilor referitoare la o posibila majorare a pensiilor cu 20%, surse guvernamentale spun ca varianta luata in calcul pentru creșterea acestora este mai mica decat cea anterior vehiculata. Conform acestor surse, Guvernul ar lua in considerare o majorare de 16,4%.O creștere a pensiilor reprezinta un subiect de interes major in societate, avand un impact semnificativ asupra vieții milioanelor de pensionari din țara. Cu toate acestea, este important de menționat ca anunțul privind majorarea pensiilor cu 16,4% este inca in stadiul de discuție și ca cifra finala poate fi supusa unor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

