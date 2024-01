Penitenciarul Târgu Jiu cere la București agenți pentru paza deținuților Situație fara precedent la Penitenciarul din Targu Jiu. Nu se mai efectueaza ore suplimentare de catre agenții de penitenciar. Aceștia refuza de dinainte de Craciun sa mai presteze ore suplimentare fara plata. S-a apelat la personalul administrativ pentru ca posturile sa nu ramana descoperite. Și acesta a epuizat orele legale și se va ajunge la prestarea de ore suplimentare, cel mai probabil fara sa fie retribuite. Florin Șchiopu, președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar și lider de sindicat la Penitenciarul din Targu Jiu, a afirmat ca va fi facuta o solicitare pentru alocarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP), aflata sub conducerea Ministerului Justiției, a venit cu vești bune pentru deținuții din penitenciarele din Romania, in pragul sarbatorilor de iarna din acest an. Omaneii legii au stabilit meniuri speciale pentru persoane incarcerate in unitațile penitenciare…

- Temperaturile in București vor depasi duminica si luni mediile multianuale specifice perioadei si vor ajunge si la 17 grade, potrivit prognozei speciale emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 24 decembrie, ora 10:00 - 25 decembrie, ora 22:00.

- Este vorba despre un protest spontan care va dura aproximativ doua ore si care va duce la intarzieri in sistem de aproximativ 4 -5 ore la tot ce inseamna activitatea curenta, a declarat, vineri, pentru Agerpres, vicepresedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP)…

- Polițiștii din penitenciare anunta proteste si ameninta ca vor lasa pușcariile nepazite de Craciun și de Revelion, transmite Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor.

- In semn de protest, politistii de penitenciare sustin ca vor lasa puscariile nepazite de Craciun si de Revelion. Potrivit reprezentantilor Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, joi, 14.12.2023, politistii de penitenciare refuza sa mai intre in serviciu, iar in zilele…

- In semn de protest, polițiștii de penitenciare vor lasa pușcariile nepazite de Craciun și de Revelion. Polițiștii de penitenciare striga: „Pazim Romania de talhari, dar ne cerem scuze romanilor ca nu ii putem pazi de hoții din Guvern“.Polițiștii de penitenciare refuza, astazi, sa mai intre in serviciu.…

- Situație la limita la Penitenciarul din Targu Jiu, unde este deficit de personal, dar și personalul de paza nu mai poate efectua ore suplimentare. Florin Șchiopu, președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar și angajat al Penitenciarului din Targu Jiu, a declarat ca s-a ajuns in situația…