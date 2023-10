Penitenciarul Târgu Jiu: 10 oameni păzesc pe tură 400 de deținuți! Situație la limita la Penitenciarul din Targu Jiu, unde este deficit de personal, dar și personalul de paza nu mai poate efectua ore suplimentare. Florin Șchiopu, președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar și angajat al Penitenciarului din Targu Jiu, a declarat ca s-a ajuns in situația ca pe o singura tura sa mai fie doar 10 agenți de paza la un total de peste 400 de deținuți. Penitenciarul din Targu Jiu este la capacitate maxima și numarul de agenți este redus pentru fiecare tura. Aceștia primesc un salariu de 4.200 de lei, daca fac ore suplimentare, și numai 3.300 de lei,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

