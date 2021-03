Penitenciare noi în judeţele Prahova şi Vrancea Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat, vineri, ca va demara procedura de achizitie a serviciilor de proiectare pentru doua inchisori, care vor fi construite in judetele Prahova si Vrancea. Asta dupa ce in sedinta de Guvern de miercuri au fost adoptate hotararile pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti. Potrivit ANP, dupa elaborarea proiectelor tehnice si […] The post Penitenciare noi in judetele Prahova si Vrancea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

