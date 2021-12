Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan, locul 113 WTA, a fost învinsa fara drept de apel de Natalia Vikhlyantseva (244 WTA), în primul tur al turneului de categorie 125 de la Angers (Franța).Vikhlyantseva a dispus de Bogdan cu un dublu 6-2, miercuri, în doar 62 de minute. Românca (29 ani, 113 WTA)…

- Judoka franceza Margaux Pinot, 27 de ani, campioana olimpica JO de la Tokyo, Japonia, și-a reclamat antrenorul la poliție, dupa ce tehnicianul de 38 de ani, care ii este și partener de viața, a molestat-o grav, informeaza L'Equipe, citat de Stirileprotv.ro.Margaux Pinot a scris pe Twitter momentele…

- ​Derbiul dintre Lyon și Olympique Marseille, contând pentru etapa a XIV din Ligue 1, a fost suspendat dupa ce Dimitri Payet (jucator al oaspeților) a fost lovit în cap cu o sticla plina cu apa în momentul în care încerca sa execute un corner.Incidentul care a dus la…

- Fundasul francez al echipei Manchester United, Raphael Varane, accidentat din nou in zona inghinala in partida cu Atalanta Bergamo (2-2), marti, in Liga Campionilor, va fi indisponibil timp de o luna, scrie L'Equipe, citat de agerpres. El va rata astfel meciurile Frantei din noiembrie din preliminariile…

- Liga Profesionista de Fotbal (LFP) din Franta doreste sa mute un meci de interes din Ligue 1 in China si vizeaza partida Monaco - Lyon, din februarie, a declarat pentru AFP o sursa care a aflat de aceasta intentie, o operatiune care are insa nevoie de o ''derogare'' din partea FIFA. LFP ''a ales,…

- Fotbalistul Kylian Mbappe a vorbit despre tensiunile care au existat intre el si Olivier Giroud, colegul din atacul nationalei Frantei, inainte de EURO 2020. Atat la echipa de club, Paris Saint-Germain, cat si la nationala, Mbappe a avut in acest an neintelegeri cu partenerii sai din atac. Inaintea…

- Atacantul lui PSG a vrut sa demonstreze cat este de legat de naționala Franței, insa afirma in interviul pentru L'Equipe: „Nu am vrut niciodata sa creez probleme. Daca naționala e fericita fara mine, atunci sunt gata sa plec”. Kylian Mbappe s-a decis sa vorbeasca. Nu doar cu RMC Sport și nu numai despre…