- Doua zeci si una de productii din 8 tari din America Latina si doua din Spania vor fi disponibile, intre 9 si 16 septembrie, pe platforma Cinesquare.net, pe pagina dedicata festivalului Pelicula, potrivit news.ro.Pentru vizionare este necesara achizitionarea unui bilet sau abonament de pe eventbook.ro.Anul…

- Tarile membre ale Forumului pentru Progresul Americii de Sud (PROSUR) au aprobat joi infiintarea unei comisii destinate sa faca propuneri in vederea coordonarii redeschiderii frontierelor lor, inchise din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza AFP.Ministrii de externe ai celor noua tari membre…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, luni, o decizie prin care se instituie carantina pentru persoanele care sosesc din sase regiuni ale Spaniei. Potrivit hotararii, se instituie masura carantinei pentru romanii care sosesc din sase regiuni ale Spaniei. ”Pentru Regatul Spaniei masura…

- UPDATE – 1 – S-a suspendat ordinul prin care cei care vin din Spania intra in carantina. ȘTIREA INIȚIALA, MAI JOS! Persoanele care vin din Spania vor fi carantinate la domiciliu, timp de 14 zile, incepand de marți, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat lista cu țarile din…

- Productii din Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Peru, Spania si Uruguay vor fi prezentate la cea de-a V-a editie a Festivalului Pelicula, care va avea loc in perioada 9 - 16 septembrie, online si in aer liber, informeaza un comunicat transmis marti AGERPRES. Toate filmele din selectia festivalului…

- Meciurile de calificare pentru Cupa Mondiala din 2022, zona Americii de Sud, prevazute initial in septembrie, vor incepe in octombrie, potrivit news.ro."Dupa consultari cu federatiile sud-americane, FIFA si CONMEBOL (Confederatia sud-americana) au ajuns la un acord pentru decalarea preliminariilor…

- Acestea sunt cateva cuvinte in avanpremiera despre expoziția „Privind spre America Latina”- arta plastica iberoamericana din Peru, Columbia, Mexic, Venezuela, Argentina, Uruguay, Brazilia, SUA (Florida, California, Texas) si Spania, in colaborare cu Galeria Goyart, Spania, care urmeaza a fi vernisata…

- In contextul in care in anumite tari, inclusiv in Franta, exista un optimism prudent si are loc o iesire din izolare, directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a profitat de o conferinta virtuala organizata de emiratul Dubai pentru a lansa un nou avertisment. "In trei luni s-a semnalat…