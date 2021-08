Pelerinaj: catolicii ieşeni au plecat cu sutele spre Suceava Pe 15 august, la Sanctuarul catolic din Cacica, unde se afla icoana considerata a fi facatoare de minuni a Fecioarei Maria, are loc slujba ce marcheaza privegherea mariana. Peste 3.000 de persoane au participat, mare parte fiind din Iasi. Unul dintre cele mai mari pelerinaje catolice din Moldova, cel de la Sanctuarul catolic din Cacica, a avut loc duminica trecuta in conditii aparte. Dupa un an marcat puternic de pandemie, in care pelerinajul nu a avut loc la aceeasi amploare si celebrarea liturgica a fost mai redusa din acest punct de vedere, anul acesta, sub umbrela restrictiilor, au participat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

