- Maria Sakkari a prins ediția din acest a Turneului Campioanelor la limita, ea fiind prezenta in competiție dupa abandonul de ultim moment al Karolinei Muchova. Sosita ultima la Cancun, grecoaica este și prima care pleaca acasa.

- ​Aryna Sabalenka debutase perfect la Turneul Campioanelor 2023, dar lidera clasamentului WTA a pierdut clar al doilea meci disputat la Cancun: 4-6, 3-6 vs Jessica Pegula. Americanca este prima jucatoare care obține calificarea in semifinalele competiției.

- Turneul Campioanelor, care reuneste cele mai bune jucatoare ale lumii, a inceput la Cancun, in primele doua meciuri inregistrandu-se victoriile sportivelor Arina Sabalenka si Jessica Pegula. Sabalenka, favorita principala, s-a impus cu scorul de 6-0, 6-1 in fata Mariei Sakkari, favorita 8.…

- Aryna Sabalenka pare hotarata sa depașeasca performanța reușita anul trecut la Turneul Campioanelor (a ajuns in finala), lidera ierarhiei WTA invingand-o fara drept de apel pe Maria Sakkari, duminica, in primul ei meci de la Cancun (Mexic).

- Finala sezonului WTA are loc anul acesta la Cancun, in Mexic, unde cele mai valoroase opt jucatoare din acest sezon și-au dat intalnire pentru Turneul Campioanelor sau WTA Finals. Niciuna dintre participante n-a mai triumfat in aceasta competiție din elita tenisului, astfel ca vom avea o campioana in…

- Ediția din 2023 a Turneului Campioanelor este programata in perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, la Cancun, in Mexic. Arena care ar trebui sa gazduiasca meciurile inca nu este gata. Incepand cu anul 2019, Turneul Campioanelor nu a mai avut o locație fixa. S-a disputat la Shenzhen, Guadalajara, Fort…

- WTA a anuntat, vineri, ca liderul mondial Arina Sabalenka se numara printre primele patru jucatoare calificate la Turneul Campioanelor 2023, care va avea loc la Cancun. Coco Gauff s-a calificat si la simplu si la dublu, potrivit news.ro.Mai sunt calificate la simplu Iga Swiatek si Elena Ribakina.Gauff…

- Orasul mexican Cancun va gazdui editia din acest an a Turneului Campioanelor, in perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, a anuntat joi Asociatia tenisului feminin (WTA), care a respins anterior posibilitatea organizarii acestei competitii in Arabia Saudita, informeaza AFP.