- Fost judecator al Curții Constituționale, Daniel Morar, Daniel Morar, a vorbit pe Aleph News, despre cele doua decizii ale CCR in cazul prescripției.„A fost cazul prescripției in care Curtea iarași a rezolvat o problema in doua trepte deși, in mod normal, ar fi trebuit sa fie rezolvata in prima instanța.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelul formulat de o fosta directoare a Direcției Județene pentru Sport și Tineret(DJST) Mehedinti, condamnata la doi ani și noua luni de inchisoare cu suspendare. Femeia a fost acuzata de procurorii DNA de abuz in serviciu și nerespectarea dispozitiilor…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, incarcerarea intr-un penitenciar din Romania a unui craiovean de 39 de ani, condamnat in Italia la cinci ani si patru luni de inchisoare in trei dosare penale. Este vorba de doua dosare de fraude cu carduri de credit si unul de talharie. Craioveanul…

- Curtea de Apel Craiova a inregistrat, dupa cinci luni de la pronuntarea Tribunalului Dolj, contestatiile formulate de o parte din cei 36 de inculpati acuzati de inșelarea unor societați de asigurari. Printre infracțiunile reținute de anchetatori se mai numara constituirea unui grup infracțional, falsul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat la sapte ani, opt luni si 496 de zile inchisoare un mehedintean de 51 de ani, fost angajat al SRI. Inculpatul a fost acuzat de procurorii DNA ca i-a cerut sotiei unui fost director de la Apele Romane, cercetat pentru luare de mita, suma de 180.000…

- La Spitalul Clinic de Urgenta „Prof.Dr. Nicolae Oblu” Iasi, inca o familie a ales sa daruiasca o sansa la viata altor semeni, fiind de acord cu donarea de organe si tesuturi chiar de Ziua Mondiala a Sanatatii. Dupa gestului lor plin de altruism, inca cinci destine vor fi schimbate in bine in urma interventiilor…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a unei femei acuzata ca ar fi primit spagi de zeci de mii de euro, in schimbul promisiunii ca va angaja mai multe persoane in cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Dolj. Potrivit anchetatorilor, inculpata a primit…