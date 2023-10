Femeile adultere au fost aspru pedepsite de cand lumea si pamantul. De la biblica ucidere cu pietre si spanzurarea in piata publica, relatiile extraconjugale au fost mereu nu doar o chestiune interna, de familie, ci una sociala. Lucrurile au evoluat in timp, dar perceptia nu s-a schimbat foarte mult. Dovada sunt doua cazuri recent petrecute in China, unde femei adultere au fost cumplit pedepsite in plina strada de catre sotiile inselate. Zilele trecute, intr-un oras din tara cat un continent, numita Lin Yao Li, de 38 de ani, s-a trezit atacata de patru femei total necunoscunocute. Ulterior s-a…