Pedalarea între Murphy și Pristanda a arogantului ministru UDMR al Sportului Nici nu s-a așezat bine in șaua de ministru al Tineretului și Sportului și deja ciclistul, devenit peste noapte demnitar, Carol-Eduard Novak, a facut cateva declarații care-l fac invidios pana și pe Murpfy. Noul ministru impus de UDMR a spus ca MTS are nevoie de o reforma radicala, axata pe doua criterii: cate medalii potențiale are o disciplina sportiva și rezultatele romanilor la anumite discipline. La prima vedere, constatarea acestuia este justa vis a vis de reforma radicala, dar, dupa aceea iși etaleaza singur și sigur amatorismul managerial și viziune limitata la doar cadrul unei biciclete.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Tineretului și Sportului, Carol Eduard Novak (UDMR), a declarat la Digi24 ca ar trebui introdusa o alta formula pentru educația fizica din școli și spune ca, de pilda, copiii ar trebui inceapa fiecare zi de școala cu 45 de minute de mișcare și nutriție. Citește și: Guvernul…

- Noul ministru al Tineretului și Sportului, Carol Eduard Novak (UDMR), are in plan o reforma radicala. Cel puțin așa susține domnia sa. Noua schimbare pe care o are in plan este centrata pe doua criterii importante: cate medalii potențiale are o disciplina sportiva și rezultatele romanilor la anumite…

- Carol Eduard Novak, noul ministru al Tineretului si Sportului, a spus la Digi24 ca „fiecare copil trebuie sa stie sa inoate si sa patineze”. El vrea sa gaseasca o alta formula pentru educatia fizica din scoli, acesta propunand, ca exemplu, ideea ca elevii ar trebui inceapa fiecare zi de scoala cu cate…

- Noul ministru al Tineretului și Sportului, Carol Eduard Novak, are planuri indraznețe. „Fiecare copil trebuie sa știe sa inoate și sa patineze”, spune singurul campion paralimpic al Romaniei. El a vorbit la Digi24 despre modalitatea de a gasi o alta formula pentru educația fizica din școli și spune…

- Carol Eduard Novak, noul ministru al Tineretului și Sportului, are planuri indraznețe. „Fiecare copil trebuie sa știe sa inoate și sa patineze”, spune singurul campion paralimpic al Romaniei.

- Consiliul Permanent al Uniunii a decis asupra persoanelor desemnate pentru funcțiile de miniștri. Consiliul permanent i-a votat pe Kelemen Hunor pentru funcția de viceprim-ministru, Cseke Attila pentru funcția de ministru desemnat al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și a Administrației,…

- DNA cere ridicarea imunitații unui deputat și se pare ca este vorba de Nicolae Banicoiu, fost ministru al Tineretului și Sportului in perioada 21 decembrie 2012 – 5 martie 2014. Potrivit g4media.ro, procurorii il acuza pe Banicioiu ca ar fi primit mita cand era ministru in Guvernul condus de Victor…

- Direcția Naționala Anticorupție a solicitat incuviințarea Plenului Camerei Deputaților pentru ridicarea imunitații unui actual deputat, acuzat de trafic de influența și luare de mita in perioada in care era ministru. Conform surselor Libertatea, ar fi vorba despre Nicolae Banicioiu."In conformitate…