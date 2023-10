La Pecica, continua construcția teatrului de vara. Acesta se realizeaza printr-o finanțare europeana și este amplasat in Padurice, in vecinatatea stadionului. Teatrul de vara din Pecica va dispune de o scena de mari dimensiuni, cu cele mai moderne dotari tehnice și va avea capacitatea de a gazdui 500 de persoane „Construcția teatrului de vara continua, […] The post Pecica: continua construcția teatrului de vara appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .