Peacock Generation: poeți satirici închiși în Myanmar pentru denigrarea armatei Cinci membri ai unui cenaclu de poezie satirica din Myanmar au fost închiși pentru ca au ridiculizat armata țarii. Grupul, Peacock Generation a fost arestat în aprilie pentru &"thangyatul&" lor - o forma de arta tradiționala care combina poezia , comedia și dansul, relateaza BBC.

Interpreții au fost gasiți vinovați de denigrarea armatei și au fost condamnați fiecare la un an de închisoare. În cadrul spectacolului, ei au criticat ponderea de putere a armatei în parlament și au aratat publicului imagini cu un câine care purta un sacou militar. … Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

