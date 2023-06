Pe urmele celui mai bun tzatziki Poate si voi sunteti, ca si noi, mari iubitori de tzatziki si gustul vacantei din Grecia si ne-am gandit sa incercam sa aflam daca este si o poveste ascunsa in spatele acestui ingredient nelipsit cu pita calda, gyros sau calamari proaspeti. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O vacanta in Zakynthos nu este doar o alta vacanta, ci o experienta de neuitat, care ti-ai dori sa nu se mai termine si de care iti vei aminti intreaga viata. Spiritul grecesc autentic, peisajele impresionante si preturile avantajoase te vor convinge ca poti avea parte de un sejur complet, indiferent…

- Epava submarinului britanic H.M.S. Triumph, disparut misterios intr-o misiune realizata in Grecia in 1942 in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita in Marea Egee, a anuntat miercuri agentia de presa elena Ana, citata de AFP.

- Pe masura ce competitia pentru functia suprema in Turcia intra in faza finala dinaintea celui de-al doilea tur, atentia observatorilor politici s-a concentrat si asupra altor doua state balcanice: Grecia si Bulgaria. In ambele tari, ultimele zile au generat asteptari privind o mai buna stabilitate politica,…

- Un tribunal a anulat interdictia impusa de politia din Berlin de a desfasura drapele ucrainene in jurul a trei monumente sovietice din oras, in timpul ceremoniilor care vor marca saptamana viitoare incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial in Europa, transmite sambata AFP.La cele trei memoriale…

- La cinci saptamani de la cel mai grav dezastru feroviar din Grecia, soldat cu 57 de morți, luni a fost reluata parțial circulația pe principala linie feroviara care leaga Atena de Salonic, al doilea oraș ca marime al țarii.

- La cinci saptamani de la cel mai grav dezastru feroviar din Grecia, soldat cu 57 de morți, luni a fost reluata parțial circulația pe principala linie feroviara care leaga Atena de Salonic, al doilea oraș ca marime al țarii, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania este tara europeana cu cea mai mare rata de mortalitate in sistemul de transport, iar chiar daca aceasta este in special din cauza traficului rutier, trebuie luat mai multe masuri in sectorul feroviar pentru a evita noi tragedii, avertizeaza fostul comisar european Corina Crețu intr-un mesaj…

- Sahista romana Irina Bulmaga are maximum de puncte dupa disputarea a trei runde din Campionatul European feminin de la Petrovac (Muntenegru), alaturi de alte trei jucatoare, polonezele Aleksandra Maltsevskaya, Oliwia Kiolbasa si azera Govhar Beidulaeva, potrivit Agerpres.Bulmaga le-a invins pe rand…