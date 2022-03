Discursul lui Vladimir Putin, ținut pe stadionul din Moscova pe 18 martie, se pare ca a fost eclipsat de…geaca pe care a purtat-o. Aceasta a devenit in scurt timp celebra, chiar virala. Internauții atenți la detalii au observat ca liderul rus purta o haina cu un cost exorbitant, in condițiile in care țara sufera pierderi economice majore din cauza razboiului. Omul de afaceri care deține compania producatoare a reacționat cand a vazut ca Putin a imbracat obiectul vestimentar. Acesta s-a declarat rușinat, pentru ca se situeaza de partea companiilor care nu susțin acțiunile liderului de la Kremin…