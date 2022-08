Stiri pe aceeasi tema

- Și mediul universitar se adapteaza la evoluțiile recente din domeniul comunicarii, care sunt reflectate pe piața muncii prin apariția unor noi job-uri, de „vlogger” sau „influencer”, lansand programe educaționale de formare in aceste profesiuni. Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați a finalizat…

- Vladimir Beșleaga este omagiatul acestei zile, iar la Teatrul Național Eugene Ionesco, a avut loc premiera de gala a filmului documentar „Zbor” - un film de Eugeniu Popovici. {{629303}} Prezenți in sala au fost președinta Maia Sandu, premiera Natalia Gavrilița și președintele Parlamentului Igor Grosu.…

- Johnny Deep a donat aproape 800.000 de dolari, beneficiare fiind trei spitale și o asociație de caritate, in urma vanzarii NFT de obiecte de arta prin comunitatea sa botezata ”Never Fear Truth”, transmite BFMTV. Așa cum a anunțat pe contul de Twitter al Never Fear Truth, banii colectați au fost imparțiți…

- Armata ucraineana a pierdut intre 30 și 50 la suta din echipamentul militar, de la inceputul conflictului cu Rusia, a recunoscut Volodimir Karpenko, comandantul logistic al Comandamentului Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Karpenko a facut declarația corespunzatoare intr-un interviu…

- Un nou mecanism de detecție genetica a virusului SARS-CoV-2 prin metode de programare moleculara a descoperit, in premiera, echipa de cercetare de la Laboratorul de Biofizica Moleculara și Fizica Medicala din cadrul Facultații de Fizica a Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Echipa este formata…

- Potrivit informațiilor a doi cercetatori – unul din Londra și altul din Los Angeles –, comunicate in The Lancet Gastroenrerology and Hepatology, trebuie studiata și implicarea Sars-Cov-2 pentru aflarea cauzei hepatitei pediatrice a carei origini inca nu a trecut de stadiul ipotezelor. Pentru moment,…

- In premiera, atat localnicii cat și turiștii din Constanța, vor fi consultați in privința schimbarii schimbarea infațișarii plajelor din stațiunea Mamaia. Administrația Naționala Apele Romane in parteneriat cu Ordinul Arhitecților din Romania organizeaza un concurs internațional de soluții pentru viitoarea…

- In Franța, laboratorul farmaceutic Sanofi este condamnat la achitarea unei despagubiri catre o familie victima a Depakine, un medicament prescris pacienților cu epilepsie și tulburari bipolare. Acest medicament s-a dovedit a fi responsabil de apariția unor malformații fizice și a unor tulburari neurologice…