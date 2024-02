Pe marginea colapsului: 10 țări cu economii în declin In hațișul complex al economiei globale, numeroase națiuni se confrunta in prezent cu obstacole formidabile, care au dus la o tulburare profunda in cadrul propriilor lor sisteme economice. Fara a face o clasificare specifica, aceste zece țari se confrunta cu o calatorie anevoioasa in incercarea lor de a urmari expansiunea economica pe termen lung și bunastarea. De la Rusia la Micronezia, 10 țari cu economii pe marginea colapsului. Rusia Rusia este probabil cel mai bun exemplu de potențial economic irosit pe mana unor ambiții politice fara nici o logica. Vazuta din afara, evoluția Rusiei este greu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crima de la hotelul din zona Padina. Imagini care au fost surprinse cu puțin timp inainte de conflictul sangeros, apar atat suspecții care fac parte din temutul Clan Fabian din București, cat și victima apare in imagini alaturi de soție și prieteni. Din imagini se poate observa ca se dadeau dedicații…

- Ungaria a adoptat, recent, legile protejarii suveranitații naționale. Aceasta a provocat valuri de nemulțumire in interiorul și dincolo de hotarele sale. Comisia Europeana a trimis o notificare oficiala catre Budapesta, semnaland ca pachetul legislativ adoptat recent incalca principiile fundamentale…

- Poluarea atmosferica produsa de vehiculele de mare tonaj s-ar reduce cu sase puncte procentuale (87% fata de 81%, in prezent), pana in anul 2050, comparativ cu propunerea Comisiei Europene (CE), si ar exista economii de 15 miliarde de euro in costuri de sanatate la nivel european, arata un raport intocmit…

- Important de știut este ca cei care nu au o astfel de asigurare vor avea dreptul doar la servicii de urgenta, in pachet minimal.Prețul in 2024 pentru plata asigurarii de sanatate este de 1.980 de lei, iar daca se efectueaza in luna ianuarie asigurarea acopera 12 luni. Suma poate fi platita la Fisc pana…

- Dupa invazia Ucrainei in februarie 2022, multe voci occidentale au laudat posibilitatea dezintegrarii Rusiei. S-au amagit. In ciuda unei serii de articole triumfaliste care vorbesc despre „renașterea” Occidentului, tocmai acest Occident sufera de fracturi și disensiuni, nu Rusia lui Putin”Este timpul…

- "Poate ca nu am reușit [anul trecut] așa cum dorea lumea. Poate ca nu totul este atat de rapid pe cat iși imagineaza unii", a declarat președintele Volodomir Zelenski intr-un interviu pentru The Economist publicat in ziua de Anul Nou, deplangand o aparenta lipsa de urgența din partea Occidentului.

- Anul care va incepe peste cateva zile va fi unul de cotitura, caci dupa 2 ani de pandemie (nu-i așa ca aproape ați uitat ca doar cu un an in urma erați „responsabili” și „aratați ca va pasa”?) și un an de razboi in estul Europei, 2023 va veni sa pecetluiasca schimbarile incepute. Voi incerca sa vi-l…

- Noile promisiuni occidentale de ajutoare pentru Ucraina sunt la cel mai scazut nivel de la inceputul invaziei ruse, arata joi Institutul Kiel, citat de AFP. Institutia de cercetare din Germania, care a luat in calcul ajutoarele militare, financiare si umanitare promise si livrate Ucrainei, constata…