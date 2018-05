Stiri pe aceeasi tema

- Petru Bogdan Cojocaru, ministrul comunicatiilor si societatii informationale, a decis numirea lui Costin Tudor in funcția de director general al companiei Poșta Romana, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia va fi validata luni, intr-o ședința a Consiliului de Administrație al companiei. Posta…

- Administrația Prezidențiala a transmis, vineri, intr-un comunicat de presa, ca CSAT nu a impus incheierea unor protocoale, acordurile fiind realizate la cererea SRI sau a altor institutii, motiv pentru care responsabilitatea de desecretizare a acestora nu intra in responsabilitatea Consiliului Suprem…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, este vizat din nou de DNA, intr-un nou dosar, la doar cateva zile dupa ce a fost achitat in cauza in care a fost trimis in judecata, tot de DNA, pentru ca și-ar fi folosit influența politica pentru a-i cere bani omului de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru finanțarea campaniei…

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, propune revocarea Laurei Codruța Kovesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție, cu un an inainte de a ise termina acesteia mandatul. Tudorel Toader a luat aceasta decizie in baza unui raport de evaluare a activitații manageriale prezentat, joi seara, perioada…

- Ministrul culturii, George Ivașcu, a avut, miercuri, o intalnire cu o delegație a Google prezenta in Romania. Pe agenda discuțiilor dintre cele doua parți s-a aflat propunerea de Directiva privind Dreptul de Autor in Piața Unica Digitala dar și intenția Google de a se alatura Ministerului Culturii și…

- Detalii incredibile apar despre accidentul provocat, in 11 ianuarie 2018, de fostul procuror DNA Eugen Stoina, care a lovit, pe Soseaua Kiseleff, cu Mercedesul sau mai multe masini și și-a spart nasul. Jurnalistul Mihai Gadea a dezvaluit, marți seara, la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, detalii…

- Publicația online care o susține fervent pe Laura Codruța Kovesi și pe președintele Klaus Iohannis, ziare.com, dezvaluia, in 2009, ca intre cei doi a exsitat o relație de iubire, motiv pentru care fostul primar al Sibiului a scapat de dosare penale, a anunțat, luni, jurnalista Ana Maria Roman, in cadrul…