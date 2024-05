Stiri pe aceeasi tema

- Ce artiști internaționali vin la Neversea 2024 Neversea 2024, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului in Romania, va avea loc intre 4 și 7 iulie. Ca in fiecare an, evenimentul se va desfașura la Constanța, pe plaja Neversea. Organizatorii lucreaza intens pentru ca și ediția cu…

- Maluma, superstarul global al muzicii Reaggeaton, vine pentru prima data la un festival din Romania. Iata ce artiști au mai fost confirmați pentru Neversea 2024.MALUMA, superstarul columbian de reggaeton și latino-pop, ale carui hituri de top și colaborari cu artiști precum Shakira, Jennifer Lopez,…

- Neversea are loc intre 4-7 iulie 2024 la Constanța. Cei care nu și-au achiziționat inca un abonament pentru cea de-a șasea ediție a festivalului Neversea o pot face de pe neversea.com/tickets.

- Selly, unul dintre cei care se ocupa de „Beach, Please!” promite ca festivalul de anul acesta va fi cel puțin la fel de spectaculos precum cel de anul trecut. Wiz Khalifa urmeaza sa vina pentru prima data in Romania, la fel și Anitta.