- O echipa de cercetatori a descoperit ca doua tipuri de celule prezentau niveluri ridicate ale proteinelor de intrare pe care le foloseste COVID-19 pentru a patrunde in corpul uman. Potrivit specialistilor, identificarea acestor celule ar putea explica rata mare de transmitere a acestui virus,…

- Un grup de 19 asteroizi care graviteaza intre Jupiter si Neptun si-ar avea originea in afara sistemului nostru solar, a anuntat o echipa de astronomi, citata joi de Press Association. Descoperirea vine la doi ani dupa ce astronomii au observat primul vizitator interstelar, asteroidul cunoscut…

- Un grup de oameni de știința francezi de la Universitatea din Provence a constatat ca coronavirusul moare in totalitate daca este expus la o temperatura de 92 de grade timp de 15 minute. Concluziile specialiștilor au fost publicate pe resursa bioRxiv, care publica materiale științifice, transmite ria.ru…

- Oamenii de stiinta au descoperit trei specii noi de reptile zburatorare in Sahara. Profesorul David Martill, impreuna cu o echipa de cercetatori din SUA si Maroc, au descoperit speciile de pterozauri ce au trait in urma cu peste 100 milioane de ani in Marocul preistoric, relateaza TheGuardian.

- Un studiu stiintific a gasit raspunsul la intrebarea de ce nasurile cainilor sunt atat de reci, relateaza luni agentia Xinhua. Desi pana recent s-a crezut ca acest fenomen este asociat cu reglarea temperaturii corporale, oamenii de stiinta au descoperit ca nasurile cainilor actioneaza precum niste…

- Oamenii de stiinta au descoperit dovezi ale unei explozii colosale din spatiu - de cinci ori mai mare decat oricare dintre cele observate inainte - si le-au publicat in The Astrophysical Journal, scrie BBC.

- Organismul parazit Henneguya salminicola, care traieste adanc in tesutul muscular al unor specii de salmonide, precum somonul, este primul organism de pe Pamant despre care s-a demonstrat ca nu are un genom mitocondrial si traieste fara a avea un aparat respirator, transmite marti Live Science. H.…

- Oamenii de știința au descoperit cel puțin 200 de specii și 98 de genuri de ciuperci care se „hranesc" cu radiațiile de la Cernobil. Descoperirea uluitoare a fost documentata pentru prima data in 1991, cand savanții au gasit ciuperci crescand pe pereții reactorului nuclear abandonat, care era inca…