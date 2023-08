Stiri pe aceeasi tema

- Botoșani: Mulțime de nereguli descoperite de inspectorii de munca, dupa ce au verificat zeci de centre pentru batrani și copii Privind activitatea desfașurata de catre compartimentele control relații de munca și control securitate și sanatate in munca in cadrul comisiei de control sub coordonarea Instituției…

- Ruinele celei mai vechi biserici cunoscute din Chisinau au fost descoperite de o echipa de arheologi in apropierea Teatrului "National Eugene Ionesco". Lacasul sfint, cu o istorie zbuciumata, purta hramul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si a fost locul unde si-a inceput misiunea spirituala Mitropolitul…

- La 31 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei, in anul 1488, Sfantul Voievod Ștefan cel Mare, domn și țar al Moldovei a zidit biserica Sfantul Ilie de langa orașul Suceava. Aflata astazi pe teritoriul administrativ al Comunei Șcheia, biserica a fost incredințata de catre Parintele Arhiepiscop Calinic…

- Valul de canicula care s-a abatut asupra Greciei, face prapad in unele zone ale țarii. La doar cațiva kilometri de Capitala, gospodariile oamenilor ar putea fi oricand cuprinse de flacari. Pentru a nu le fi puse viețile in pericol, maicuțele de la o manastire au fost evacuate de polițiști.

- O noua reglementare clarifica accesul la documentele medicale ale pacientilor decedati in spitale . Ministerul Sanatatii a inceput, anul acesta un proces de corectare a legislatiei in ceea ce priveste situatia in care un pacient ajunge in unitatea sanitara intr-o stare de imposibilitate absoluta de…

- Chiliile si paraclisul din cadrul manastirii din Podu Cosnei au fost grav afectate de un incendiu, duminica, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. La sosirea echipelor de interventie flacarile se manifestau la biserica veche si la…

- Langa noi: INCENDIU la biserica și la chilii, la o manastire din Suceava Un incendiu a izbucnit duminica dimineața la biserica și la chilii, in județul Suceava. Potrivit ISU Suceava, incendiul s-a produs la biserica veche și la un corp de chilii, ce aparțin Manastirii din Podu Coșnei. Flacarile se manifesta…

- Sute de oameni din SUA au calatorit la o manastire dintr-un orașel mic din Missouri pentru a vedea trupul unei calugarițe care aparent nu are semne de degradare la patru ani de la moartea sa. Trupul surorii Wilhelmina Lancaster a fost exhumat și s-a dovedit a fi „intact”, un semn al sfințeniei sale,…