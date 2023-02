Stiri pe aceeasi tema

- Doua sectoare de drum national din Buzau si Vrancea sunt inchise luni dimineata, 6 februarie, din cauza viscolului. Cea mai afectata zona din județul Buzau este cea dintre Ramnicu Sarat și limita cu Braila.

- Toate drumurile județene sunt deschise și se circula in condiții de iarna, informeaza Consiliul Județean Vrancea. Mai mult, administrația județeana a pus la dispoziția șoferilor DJ 204B Maicanești-Tataranu drept varianta ocolitoare pentru DN 23B Maicanești-Cioraști, inchis de autoritați inca de ieri.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt tronsoane de autostrazi cu traficul inchis. Drumuri nationale cu circulatia inchisa, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile: DN 22 Ramnicu Sarat, judetul Buzau limita cu judetul Braila; DN…

- Pe toate tronsoanele de drumuri nationale, judetene si comunale din judet se circula in conditii de iarna, iar cel mai mare strat de zapada depus, de 50 de centimetri, s-a inregistrat la statia meteo Iezer din Muntii Pietrosul Rodnei, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca.…

- Avand in vedere conditiile meteorologice deosebite, conducatorii auto care se deplaseaza in aceasta perioada sunt indrumati sa circule prudent si sa adapteze viteza la conditiile de iarna. La nivelul judetului Tulcea se circula pe toate drumurile nationale si judetene in conditii de iarna. Utilajele…

- In intervalul orar 5:30 ndash; 12:00, echipele D.R.D.P. Constanta au actionat cu 186 autoutilaje si s au raspandit 1.161 tone de sare si 11.700 litri de clorura de calciu pe drumurile nationale din administrare.Potrivit DRDP Constanta, la aceasta ora, pe Autostrazile A2 si A4, carosabilul este umed.…

- Prima ninsoare din acest an nu a ridicat probleme deosebite. Zeci de utilaje intervin pe drumurile naționale și județene, iar polițiștii sunt pregatiți sa intervina in caz ca lucrurile se complica. Toate drumurile din județ, și cele naționale și cele județene, sunt practicabile, deși ninsoarea și-a…

- De azi-noapte, in intreg județul Buzau se circula in codiții de iarna. In timpul nopții, pe toate drumurile naționale s-a acționat cu material antiderapant. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzau, pana la orele dimineții nu au fost semnalate incidente deosebite, in…