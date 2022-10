Pe ce cheltuie cei mai mulți bani Denise Rifai. ”Am gusturi și plăceri costisitoare” Denise Rifai a devenit una dintre cele mai populare prezentatoare de televiziune și asta datorita ineditei emisiuni pe care o prezinta, ”40 de intrebari” ( Kanal D), talk show-ul cu intrebari incomode ajuns in topul audiențelor. Odata cu succesul, numelele sau tot mai pronunțat, varsta, dar și originea prezentatoarei au devenit curiozitați naționale, de asemenea averea sa. Din capul locului, Denise Rifai nu a aduns niciodata ca se trage dintr-o familie buna, ce i-a oferit tot ce și-a dorit. S-a nascut in Iordania, intr-o familie instarita și influenta. Tatal sau, de profesie arhitect, descendent… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

