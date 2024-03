Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele de cablu din Romania vor avea 3 televiziuni noi in grila, incepand cu luna martie. Primul nou post TV care se va lansa va fi TVR Sport, care va fi postul de sport al televiziunii naționale. De asemenea, grupul Clever Media va lansa Nostalgia TV si Prima Food & Travel. TVR Sport se lanseaza…

- Bomba pe piața bancara mondiala! Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor! Așadar, Raiffeisen Bank Internațional a intrat sub lupa Autoritații de Supraveghere a Pietei Financiare…

- Vladimir Putin crede ca acum e momentul sa se pregateasca pentru obiectivul lui suprem: cucerirea Ucrainei. Nu-și poate permite nici macar o opoziție restransa, arata o analiza The Guardian. E greu sa nu pui semnul egalitații intre moartea prematura a lui Aleksei Navalnii și moartea opoziției ruse.…

- Consiliul National al Audiovizualului publica lista televiziunilor pe care companiile de cablu sunt obligate sa le preia. Este vorba despre o lista de 55 de televiziuni comerciale, la cer se adauga televiziunile postuslui public si TV5. Posturile sunt selectate in ordinea indicelui anual de audienta.…

- Atac armat sangeros in Grecia! Un barbat a deschis focul, luni, in incinta unei companii maritime din localitatea Glyfada, o suburbie a Atenei. Patru persoane au murit in urma incidentului, potrivit unor surse din poliția elena, citate de AFP. Așadar, s-a dat alarma, luni, in localitatea greceasca Glyfada,…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a semnat ieri un document prin care demonstreaza ca a facut un pas in spate in scandalul trecerii gratuite a celor 15 spitale CFR catre autoritațile locale. P UTEREA a semnalat recent ca ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin…

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat, marti, postul Realitatea Plus cu amenzi de 10.000 de lei, respectiv 7.500 de lei, pe motiv ca a incalcat prevederile legislatiei in domeniu referitoare la publicitatea, pozitiva sau negativa, in legatura cu partide politice si la informarea corecta.Potrivit…

- Partidul Liberal Democrat din Japonia , aflat la guvernare, se confrunta cu cel mai mare scandal din ultimele decenii. Este vorba despre milioane de dolari fonduri politice nedocumentate. Partidul Liberal Democrat japonez se afla in mijlocul unui scandal uriaș. Doua dintre cele mai influente facțiuni…