Stiri pe aceeasi tema

- Rolul SRI este esential in ansamblul sistemului national de securitate, institutia avand responsabilitatea de a contribui la eforturile de asigurare a securitatii cibernetice, la apararea intereselor economice si la urmarirea posibilelor riscuri la adresa securitatii energetice si a celei alimentare,…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, astazi, un mesaj cu prilejul Zilei Serviciului Roman de Informații (SRI). Va prezentam integral mesajul lui Klaus Iohannis: „Ziua Serviciului Roman de Informații” ne ofera prilejul de a sublinia rolul esențial al acestei instituții in protejarea valorilor democratice…

- Premierul Nicolae Ciuca a apreciat activitatatea Serviciului Roman de Informatii, cu ocazia aniversarii SRI, fiind punctat faptul ca mai ales in contextul razboiului di Ucraina garantarea sigurantei cetateanului are o intelegere extinsa si necesita solutii care sa ofere securitate si protectie in plan…

- „Ziua Serviciului Roman de Informații” ne ofera prilejul de a sublinia rolul esențial al acestei instituții in protejarea valorilor democratice și promovarea intereselor naționale ale Romaniei și ale aliaților sai, in realizarea securitații naționale, in asigurarea respectarii drepturilor și libertaților…

- Presa rusa anunța anterior ca liderul formatiunii nationaliste Partidul Liberal Democrat din Rusia (PLDR), Vladimir Jirinovski, a decedat astazi, 25 martie. Moartea acestuia a fost anunțata de senatorul Alexander Pronyushkin, intr-o declarație pentru agenția de stat RIA Novosti. Fii la curent…

- In cadrul programului Smotrim, de la postul de stat Russia 1, politogul Serghei Miheiev, 54 de ani, a amenințat cu „o lovitura nucleara care va fi aplicata Europei”, daca NATO va trimite „oriunde” o misiune de menținere a pacii, scrie publicația ucraineana Obozrevatel.„O sa primiți o lovitura nucleara!…

- Cupa Mondiala din Qatar din 2022 reprezinta un eveniment extrem de asteptat de catre iubitorii fotbalului. Cele mai bune echipe nationale de pe intreg globul se vor alinia la startul acestui turneu final, iar spectacolul este garantat de catre cei mai talentati fotbalisti ai momentului. In randurile…