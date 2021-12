Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul Violoncellissimo condus de Marin Cazacu este prezent la Expo 2020 Dubai cu doua concerte extraordinare. Primul concert a avut loc la Jubilee Stage pe 21 decembrie, iar al doilea se va desfașura la Dubai Millennium Amphitheatre pe 23 decembrie, de la ora 23.

- Au fost anunțate primele nume care vor fi prezente la Neversea 2022, festival care va avea loc in perioada 7-10 iulie pe o plaja din Constanta. Pe lista sa afla Alan Walker, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Timmy Trumpet, Tujamo, W&W. Potrivit unui comunicat al... The post Primele…

- Joi, 9 si vineri, 10 decembrie, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu” va canta sub bagheta dirijorului sau principal Gabriel Bebeselea, in doua concerte cu public, sustinute de la ora 19.00, in Sala mare a Ateneului Roman.

- Numele uriașe din muzica internaționala revin pe afișe, in București. Dupa doi ani nesiguri pentru organizatorii evenimentelor muzicale, in contextul pandemiei de coronavirus, iata ca 2022 este așteptat cu ceva mai multa incredere. Legendara trupa britanica Iron Maiden revine in Romania și va canta…

- Nikolaos Papadopoulos și focșanenii de la Provincialii vor canta pe scena Ateneului Popular „Maior Gh. Pastia” la Festivalul Florentin Delmar. Recitalul va avea loc, sambata, dupa Gala Laureaților din cadrul Festivalului Delmar, la ora 18. Ediția din acest an a Festivalului Florentin Delmar va debuta,…

- Duminica aceasta, in cea de a doua gala a show-ului realizat de Paul Surugiu-Fuego, de la ora 15.00, la TVR 2, veți avea parte de o ediție cu doua super exclusivitați. Actorul Dan Puric va veni in platou și va povesti despre experiențele sale artistice, despre lucrul cu mari regizori ai țarii, despre…

- Celebrul tenor roman Costel Busuioc are o fiica tare talentata, de care, mai mult ca sigur, este foarte mandru. Frumușica și ambițioasa, Maria Busuioc a lasat deoparte emoțiile și a urcat pe scena „SuperStar Romania” cu un piesa care a primit 4 de „Da” din partea celor patru jurați: Raluka, Marius Moga,…

- Fireball Festival – Pitești, 2021, prima ediție! Hermes Total Events organizeaza, in parteneriat cu Primaria Municipiului Pitești, ”Fireball Festival”, prima ediție in Romania, la Pitești! In data de 2 octombrie, in Parcul Lunca Argeșului, scena va fi „aprinsa” de 10 artiști de top din industria muzicala…